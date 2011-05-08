Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 08 мая 2011
Мальорка
08.05.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вильярреал
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
Г. Кастро
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Кико
️️️️
Д. Росси
Замена
Т. Пина
️️️️
Ж. Виктор
Замена
Кани
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
А. Иенага
️️️️
М. Перейра
Замена
М. Вакасо
️️️️
М. Сенна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Мальорка
13
Надаль
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
4-4-2
1
Люкс
21
Айосе
4
Рамис
16
Нуньеш
22
Сендрос
18
Де Гузман
19
Марти
3
Виктор
7
Перейра
9
Вебо
10
Нсуе
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
24
Марчена
21
Катала
21
Бруно
6
Валеро
19
Сенна
8
Касорла
25
Росси
7
Нилмар
7
Перейра
14
Иенага
14
Иенага
7
Перейра
10
Нсуе
5
Кастро
5
Кастро
10
Нсуе
3
Виктор
17
Пина
17
Пина
3
Виктор
25
Росси
22
Кико
22
Кико
25
Росси
19
Сенна
22
Вакасо
22
Вакасо
19
Сенна
8
Касорла
8
Кани
8
Кани
8
Касорла
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
13
Надаль
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
13
Надаль
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+