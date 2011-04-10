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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 10 апреля 2011
Валенсия
10.04.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
5 : 0
Завершен
Вильярреал
14'
Р. Сольдадо
56'
Х. Мата
62'
Э. Банега
73'
Х. Мата
75'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Желтая карточка
Кико
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Э. Банега
ГОЛ! 5:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
М. Топал
ГОЛ! 4:0!
Х. Мата
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 3:0!
Э. Банега
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
М. Рубен
️️️️
Х. Капдевила
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Банега
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
А. Деальберт
️️️️
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Л. Мигел
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
(К)
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
(К)
ЛП
21
Бруно
ЦП
24
Карлос Марчена
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
4-3-2-1
1
Санчес
22
Матье
20
Кошта
18
Станкявичус
23
Мигел
11
Банега
8
Коста
5
Топал
64
Мата
19
Эрнандес
9
Сольдадо
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
22
Кико
6
Капдевила
6
Валеро
21
Бруно
24
Марчена
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
8
Коста
5
Деальберт
5
Деальберт
8
Коста
11
Банега
6
Альбельда
6
Альбельда
11
Банега
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
6
Валеро
3
Ориоль
3
Ориоль
6
Валеро
25
Росси
22
Вакасо
22
Вакасо
25
Росси
6
Капдевила
15
Рубен
15
Рубен
6
Капдевила
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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