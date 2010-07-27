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Судьи
Главный судья:
Бруну Пайшау (Сетубал)

Униря - Зенит

27.07.2010, Вторник, 21:30 мск Урзичень, стадион Униря Валахорум Трансляция: "НТВ+ Футбол" 21:25 (прямая) Лига Чемпионов , первый матч Униря - Зенит
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