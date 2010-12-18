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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 18 декабря 2010
Вильярреал
18.12.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
11'
С. Касорла
35'
Д. Росси (П)
51'
Нилмар
28'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Мальорка
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Айосе
Замена
М. Сенна
️️️️
С. Касорла
Замена
В. Касадесус
️️️️
Г. Кастро
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Х. Луис Марти
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 3:1!
Нилмар
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
Ж. Виктор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Росси
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
П. Вебо
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
П. Вебо
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Росси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
2
Гонсало
6
Лопес
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-5-1
13
Ават
22
Сендрос
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
18
Де Гузман
3
Виктор
19
Марти
7
Перейра
5
Кастро
9
Вебо
8
Касорла
19
Сенна
19
Сенна
8
Касорла
25
Росси
17
Алтидор
17
Алтидор
25
Росси
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
19
Марти
10
Нсуе
10
Нсуе
19
Марти
5
Кастро
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Кастро
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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