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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - Хераклес
Рода - Хераклес: обзор матча 28 августа 2010
Рода
28.08.2010, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
4 : 2
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рода - Хераклес
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
Новости команд
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Рода
Хераклес
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
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5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
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31 января
«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона
2019.09.28 12:08
8
Вратарь «Роды» в матче чемпионата Голландии почистил штрафную площать от снега
2017.12.10 16:43
1
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
2016.10.01 23:50
Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
2016.09.25 19:34
Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
2016.09.17 23:50
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
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