Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Де Графсхап - Экселсиор
Де Графсхап - Экселсиор: обзор матча 07 августа 2010
Де Графсхап
07.08.2010, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
3 : 0
Завершен
Экселсиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Де Графсхап - Экселсиор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Вейверберг
Новости команд
Все
Де Графсхап
Экселсиор
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
7 сентября
Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд
2020.04.29 15:01
3
Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч
2019.10.29 20:31
2
«Аякс» стал чемпионом Голландии в рекордный 34-й раз
2019.05.15 22:59
6
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф
2019.05.12 17:26
17
Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
2019.01.21 18:25
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
7 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+