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Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Вадуц
Брондбю - Вадуц: обзор матча 15 июля 2010
Брондбю
15.07.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Вадуц
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Статистика матча Брондбю - Вадуц
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Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
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- : -
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 2
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
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