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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кайзерслаутерн
Штутгарт - Кайзерслаутерн: обзор матча 09 апреля 2011
Штутгарт
09.04.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 4
Завершен
Кайзерслаутерн
28'
З. Кузманович (П)
41'
П. Погребняк
19'
С. Лакич
71'
Э. Хоффер
82'
С. Лакич
89'
С. Ривич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Э. Хоффер
ГОЛ! 2:4!
С. Ривич
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 2:3!
С. Лакич
Пас отдал
К. Тифферт
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
Какау
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 2:2!
Э. Хоффер
Пас отдал
К. Тифферт
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Т. Пецос
Замена
С. Ривич
️️️️
О. Кирх
Замена
М. Амедик
️️️️
М. Абель
ГОЛ! 2:1!
П. Погребняк
Пас отдал
К. Молинаро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Кузманович
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Лакич
Пас отдал
О. Кирх
Желтая карточка
Ф. Дик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
(К)
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
(К)
ПЗ
14
Адам Глоушек
ЛП
6
Танос Пецос
ОП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Мартин Амедик
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
4-3-2-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
35
Таски
23
Булахруз
4
Гентнер
28
Треш
8
Кузманович
30
Оказаки
22
Харник
88
Погребняк
4-1-4-1
1
Трапп
23
Дик
20
Родней
6
Абель
18
Йессен
6
Пецос
21
Кирх
8
Тифферт
30
Моравек
14
Глоушек
29
Лакич
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
22
Харник
10
Гебхарт
10
Гебхарт
22
Харник
4
Гентнер
18
Какау
18
Какау
4
Гентнер
21
Кирх
25
Ривич
25
Ривич
21
Кирх
6
Абель
25
Амедик
25
Амедик
6
Абель
6
Пецос
27
Хоффер
27
Хоффер
6
Пецос
Остались в запасе
Штутгарт
Кайзерслаутерн
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
21
Тобиас Зиппель
ВР
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Штутгарт - Кайзерслаутерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 20:25 (прямая)
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