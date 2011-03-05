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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 05 марта 2011
Штутгарт
05.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
15'
З. Кузманович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
+1
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
М. Харник
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Ю. Хао
Замена
К. Гентнер
️️️️
Х. Булахруз
Замена
Эду
️️️️
М. Гавранович
Замена
К. Пападопулос
️️️️
А. Учида
Замена
Ю. Хао
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Кузманович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Элсон
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
16
Эду
ЦФ
4-1-4-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
23
Булахруз
8
Кузманович
30
Оказаки
15
Хайнал
28
Треш
22
Харник
88
Погребняк
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
8
Фарфан
24
Клюге
32
Матип
14
Хурадо
19
Гавранович
7
Рауль
23
Булахруз
4
Гентнер
4
Гентнер
23
Булахруз
15
Хайнал
10
Гебхарт
10
Гебхарт
15
Хайнал
88
Погребняк
22
Шипплок
22
Шипплок
88
Погребняк
2
Учида
14
Пападопулос
14
Пападопулос
2
Учида
14
Хурадо
8
Хао
8
Хао
14
Хурадо
19
Гавранович
16
Эду
16
Эду
19
Гавранович
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
33
Александер Штольц
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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