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Кайзерслаутерн - Боруссия Д
Кайзерслаутерн - Боруссия Д: обзор матча 12 февраля 2011
Кайзерслаутерн
12.02.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
89'
Я. Моравек
81'
С. Бендер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Боруссия Д
ГОЛ! 1:1!
Я. Моравек
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Гетце
Вторая желтая
Н. Суботич
Замена
А. Немец
️️️️
И. Билек
ГОЛ! 0:1!
С. Бендер
Замена
М. Зидан
️️️️
Р. Левандовски
Замена
С. Ривич
️️️️
А. Глоушек
Желтая карточка
И. Иличевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
(К)
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
20
Иржи Билек
ОП
8
Кристиан Тифферт
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
14
Адам Глоушек
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
23
Марко Штиперманн
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-2-3-1
21
Зиппель
18
Йессен
25
Амедик
20
Родней
6
Пецос
20
Билек
8
Тифферт
16
Иличевич
30
Моравек
14
Глоушек
29
Лакич
3-3-1-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
8
Шахин
29
Шмельцер
6
Гросскройц
27
Гетце
9
Левандовски
10
Барриос
14
Глоушек
25
Ривич
25
Ривич
14
Глоушек
20
Билек
37
Немец
37
Немец
20
Билек
27
Гетце
28
Сантана
28
Сантана
27
Гетце
9
Левандовски
10
Зидан
10
Зидан
9
Левандовски
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Боруссия Д
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
23
Марко Штиперманн
ЦФ
22
Митчелл Лангерак
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
23
Марко Штиперманн
ЦФ
22
Митчелл Лангерак
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кайзерслаутерн - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фритц Вальтер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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