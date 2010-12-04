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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 04 декабря 2010
Шальке-04
04.12.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
58'
Х. Мануэль Хурадо
67'
Б. Хеведес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
К. Пандер
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. ван Боммел
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Эду
ГОЛ! 2:0!
Б. Хеведес
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Рауль
Травма
Рауль
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
16
Эду
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-4-2
1
Нойер
26
Шмитц
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
16
Эду
11
Ракитич
24
Клюге
14
Хурадо
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-3-1-2
22
Бутт
21
Лам
33
Брено
44
Тимощук
26
Контенто
6
ван Боммел
8
Кроос
7
Рибери
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гомес
16
Эду
14
Пападопулос
14
Пападопулос
16
Эду
14
Хурадо
24
Пандер
24
Пандер
14
Хурадо
7
Рауль
8
Фарфан
8
Фарфан
7
Рауль
6
ван Боммел
32
Праньич
32
Праньич
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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