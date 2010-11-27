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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Шальке-04
Кайзерслаутерн - Шальке-04: обзор матча 27 ноября 2010
Кайзерслаутерн
27.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Шальке-04
8'
С. Лакич
39'
М. Амедик
56'
С. Лакич
76'
И. Иличевич (П)
88'
Я. Моравек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Шальке-04
ГОЛ! 5:0!
Я. Моравек
Пас отдал
Ф. Дик
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
С. Ривич
Замена
И. Мицански
️️️️
И. Иличевич
Замена
А. Немец
️️️️
С. Лакич
Замена
П. Де Вит
️️️️
К. Тифферт
ГОЛ с пенальти! 4:0!
И. Иличевич
ГОЛ! 3:0!
С. Лакич
Пас отдал
К. Тифферт
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Эду
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
М. Амедик
Пас отдал
К. Тифферт
Желтая карточка
К. Тифферт
Желтая карточка
О. Кирх
ГОЛ! 1:0!
С. Лакич
Пас отдал
К. Тифферт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
10
Чиприан Деяк
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-5-1
21
Зиппель
0
Бугера
6
Абель
25
Амедик
23
Дик
25
Ривич
8
Тифферт
16
Иличевич
30
Моравек
21
Кирх
29
Лакич
4-3-3
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
11
Ракитич
13
Джонс
24
Клюге
16
Эду
21
Хунтелаар
8
Фарфан
8
Тифферт
21
Де Вит
21
Де Вит
8
Тифферт
29
Лакич
37
Немец
37
Немец
29
Лакич
16
Иличевич
19
Мицански
19
Мицански
16
Иличевич
13
Джонс
32
Матип
32
Матип
13
Джонс
16
Эду
14
Хурадо
14
Хурадо
16
Эду
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Шальке-04
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Кайзерслаутерн - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фритц Вальтер
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