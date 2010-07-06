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Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Нидерланды
Уругвай - Нидерланды: обзор матча 06 июля 2010
Уругвай
06.07.2010, вторник, 22:30
Чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Нидерланды
41'
Д. Форлан
90+2'
М. Перейра
18'
Д. ван Бронкхорст
70'
У. Снейдер
73'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Нидерланды
+4
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ! 2:3!
М. Перейра
Пас отдал
В. Гаргано
+2
Замена
Э. Элиа
️️️️
А. Роббен
Замена
С. Фернандес
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Х. Булахруз
Замена
С. Абреу
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 1:3!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ! 1:2!
У. Снейдер
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
Пас отдал
В. Гаргано
Желтая карточка
У. Снейдер
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
М. Перейра
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван Бронкхорст
Пас отдал
Д. Де Зеув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
6
Альваро Перейра
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
15
Диего Перес
ПП
10
Диего Форлан
(К)
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ЛФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
11
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
22
Касерес
13
Викторино
3
Годин
16
Перейра
6
Перейра
17
Риос
5
Гаргано
15
Перес
21
Кавани
10
Форлан
4-2-1-3
1
Стекеленбург
21
Булахруз
14
Матейсен
3
Хейтинга
5
ван Бронкхорст
6
ван Боммел
14
Де Зеув
10
Снейдер
11
Роббен
9
ван Перси
0
Кейт
6
Перейра
13
Абреу
13
Абреу
6
Перейра
10
Форлан
12
Фернандес
12
Фернандес
10
Форлан
11
Роббен
21
Элиа
21
Элиа
11
Роббен
14
Де Зеув
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
14
Де Зеув
Остались в запасе
Уругвай
Нидерланды
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
Главный тренер
Оскар Табарес
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
2
Диего Лугано
ЦЗ
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Уругвай - Нидерланды
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафаэль Ильясов (Узбекистан)
Бахадыр Кочкаров (Киргизия)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (прямая)
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