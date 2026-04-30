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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Мирассол - Олвейс Реди
Мирассол - Олвейс Реди: обзор матча 30 апреля 2026
Мирассол
30.04.2026, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Олвейс Реди
10'
К. Эдуардо
80'
Алессон
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирассол - Олвейс Реди
Завершен
90'
+6'
Желтая карточка
Денилсон
(подножка)
82'
ГОЛ! 2:0!
Алессон
80'
Желтая карточка
Вальтер
(задержка игры)
78'
Замена
Tonhão Rodrigues
️️️️➡️️
Хосе Альдо
78'
Красная карточка
Жуан Виктор
(подножка)
75'
Замена
Денилсон
️️️️➡️️
Карлос Эдуардо
72'
Замена
Натан Фогаса
️️️️➡️️
Андре Луис
72'
68'
Замена
Juan Godoy
️️️️➡️️
Фернандо Сауседо
Замена
Даниэл Борхес
️️️️➡️️
Игор Формига
60'
Замена
️️️️➡️️
Шейлон
60'
Желтая карточка
Игор Формига
(подножка)
56'
46'
Замена
️️️️➡️️
Marcelo Suárez
46'
Замена
️️️️➡️️
Rai Lima
45'
+6'
38'
Желтая карточка
R. Gomez Miranda
(грубость)
Желтая карточка
Алессон
36'
35'
Желтая карточка
Фернандо Сауседо
(неспортивное поведение)
35'
Замена
️️️️➡️️
Yhorman Hurtado
ГОЛ! 1:0!
Карлос Эдуардо
Пас отдал
Алессон
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирассол
22
Вальтер
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Жуан Виктор
(К)
ЦЗ
3
Willian Machado
ЦЗ
32
Игор Формига
ПЗ
25
Нето Моура
ЦП
21
Хосе Альдо
ЦП
7
Шейлон
АП
33
Карлос Эдуардо
АП
77
Алессон
ЛВ
99
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
21
Alex Rambal
ЦЗ
22
R. Gomez Miranda
ЦЗ
13
Эктор Куэльяр
ОП
10
Jesús Maraude
ЦП
6
Rai Lima
ЦП
20
Фернандо Сауседо
(К)
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
27
Yhorman Hurtado
ЦП
9
Enrique Triverio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Мирассол
12
Виктор Луис
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
5
Yuri Lara
ЦП
8
Денилсон
АП
10
Чико
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
27
Antonio Galeano
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Олвейс Реди
12
Santiago Paz
ВР
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
F. Pasadore
ЦЗ
14
C. D. Medina Rodriguez
ЦЗ
15
Dieguito Rodriguez
ЦЗ
8
Juan Pablo Gómez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
4
Nicolas Villarroel Galindo
ЦП
26
Máximo Mamani
ЦП
23
Juan Godoy
ЦП
17
Fernando Nava
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
4-2-3-1
22
Вальтер
6
Рейналдо
34
Виктор
3
32
Формига
25
Моура
21
Альдо
77
Алессон
33
Карлос Эдуардо
7
Шейлон
99
Луис
3-1-5-1
1
5
21
22
13
Куэльяр
10
20
Сауседо
7
27
6
9
21
Альдо
97
97
21
Альдо
32
Формига
20
Борхес
20
Борхес
32
Формига
33
Карлос Эдуардо
8
Денилсон
8
Денилсон
33
Карлос Эдуардо
99
Луис
9
Фогаса
9
Фогаса
99
Луис
26
26
20
Сауседо
23
23
20
Сауседо
Остались в запасе
Мирассол
Олвейс Реди
12
Виктор Луис
ЛЗ
5
Yuri Lara
ЦП
10
Чико
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
27
Antonio Galeano
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
12
Santiago Paz
ВР
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
F. Pasadore
ЦЗ
14
C. D. Medina Rodriguez
ЦЗ
15
Dieguito Rodriguez
ЦЗ
8
Juan Pablo Gómez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
4
Nicolas Villarroel Galindo
ЦП
17
Fernando Nava
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Остались в запасе
12
Виктор Луис
ЛЗ
5
Yuri Lara
ЦП
10
Чико
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
27
Antonio Galeano
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Остались в запасе
12
Santiago Paz
ВР
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
F. Pasadore
ЦЗ
14
C. D. Medina Rodriguez
ЦЗ
15
Dieguito Rodriguez
ЦЗ
8
Juan Pablo Gómez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
4
Nicolas Villarroel Galindo
ЦП
17
Fernando Nava
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
Главный тренер
Иван Байтелло
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Статистика матча Мирассол - Олвейс Реди
4
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
5
Офсайды
1
3
Количество передач
362
416
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Ortega, Colombia
Стадион:
Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol
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