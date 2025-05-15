В Боливии подтвердили интерес «Локомотива» к 17-летнему игроку сборной

Вице-президент «Олвейс Реди» Андрес Коста высказался об интересе «Локомотива» к нападающему Мойсесу Паниагуа.

«Действительно, предложение по Мойсесу Паниагуа есть, сейчас мы соберемся и посмотрим, примем ли мы его», – сказал Коста.