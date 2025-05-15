В Боливии подтвердили интерес «Локомотива» к 17-летнему игроку сборной

Вице-президент «Олвейс Реди» Андрес Коста высказался об интересе «Локомотива» к нападающему Мойсесу Паниагуа.
«Действительно, предложение по Мойсесу Паниагуа есть, сейчас мы соберемся и посмотрим, примем ли мы его», – сказал Коста.
- По данным «Чемпионата», «Локомотив» предлагает за 17-летнего Паниагуа 1 миллион евро. Боливийский клуб хочет получить 1,1 миллиона.
- В этом году форвард провел за «Олвейс Реди» 7 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Также Мойсес сыграл в 4 встречах за сборную Боливии U-20 на молодежном чемпионате Южной Америки. В них он сделал 2 ассиста.
- В марте Паниагуа провел 2 игры за первую сборную Боливии в отборе на ЧМ-2026.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»