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  • В Боливии подтвердили интерес «Локомотива» к 17-летнему игроку сборной

В Боливии подтвердили интерес «Локомотива» к 17-летнему игроку сборной

Сегодня, 16:08

Вице-президент «Олвейс Реди» Андрес Коста высказался об интересе «Локомотива» к нападающему Мойсесу Паниагуа.

«Действительно, предложение по Мойсесу Паниагуа есть, сейчас мы соберемся и посмотрим, примем ли мы его», – сказал Коста.

  • По данным «Чемпионата», «Локомотив» предлагает за 17-летнего Паниагуа 1 миллион евро. Боливийский клуб хочет получить 1,1 миллиона.
  • В этом году форвард провел за «Олвейс Реди» 7 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • Также Мойсес сыграл в 4 встречах за сборную Боливии U-20 на молодежном чемпионате Южной Америки. В них он сделал 2 ассиста.
  • В марте Паниагуа провел 2 игры за первую сборную Боливии в отборе на ЧМ-2026.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Боливия. Примера Олвейс Реди Локомотив Moises Paniagua
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