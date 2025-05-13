«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца

«Локомотив» нашел перспективный вариант усиления атаки.
Московский клуб работает над трансфером нападающего «Олвейс Реди» Мойсеса Паниагуа.
«Локо» предложил за 17-летнего боливийца около миллиона евро.
«Мы действительно получили предложение по трансферу Мойсеса Паниагуа от «Локомотива» на сумму 1 миллион евро.
Однако мы сделали встречное предложение. Надеемся, что российский клуб его примет», – сообщил президент «Олвейс Реди» Андрес Коста.
- В активе Паниагуа 2 матча за сборную Боливии.
- На клубном уровне форвард забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 76 играх.
Источник: Red Uno