«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца

«Локомотив» нашел перспективный вариант усиления атаки.

Московский клуб работает над трансфером нападающего «Олвейс Реди» Мойсеса Паниагуа.

«Локо» предложил за 17-летнего боливийца около миллиона евро.

«Мы действительно получили предложение по трансферу Мойсеса Паниагуа от «Локомотива» на сумму 1 миллион евро.

Однако мы сделали встречное предложение. Надеемся, что российский клуб его примет», – сообщил президент «Олвейс Реди» Андрес Коста.