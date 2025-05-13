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  • «Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца

«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца

Сегодня, 22:10
1

«Локомотив» нашел перспективный вариант усиления атаки.

Московский клуб работает над трансфером нападающего «Олвейс Реди» Мойсеса Паниагуа.

«Локо» предложил за 17-летнего боливийца около миллиона евро.

«Мы действительно получили предложение по трансферу Мойсеса Паниагуа от «Локомотива» на сумму 1 миллион евро.

Однако мы сделали встречное предложение. Надеемся, что российский клуб его примет», – сообщил президент «Олвейс Реди» Андрес Коста.

  • В активе Паниагуа 2 матча за сборную Боливии.
  • На клубном уровне форвард забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 76 играх.

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Источник: Red Uno
Россия. Премьер-лига Олвейс Реди Локомотив
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Комментарии (1)
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Таврида
1747165123
"Однако мы сделали встречное предложение." Весь клуб "Всегда готовых" за всю жизнь таких денег не видывал, а этот поц еще торгуется.
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