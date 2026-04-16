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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Флуминенсе - Индепендьенте Ривадавия
Флуминенсе - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 16 апреля 2026
Флуминенсе
16.04.2026, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
10'
Г. Арана
37'
F. Sartori Prieto
51'
А. Арсе
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Индепендьенте Ривадавия
Завершен
90'
+6'
89'
Желтая карточка
Nicolás Bolcato
(задержка игры)
87'
Замена
I. Villalba
️️️️➡️️
Fabrizio Sartori Prieto
Замена
️️️️➡️️
Агустин Каноббио
81'
81'
Замена
Леонель Букка
️️️️➡️️
Алекс Арсе
81'
Замена
Gonzalo Ríos
️️️️➡️️
Matías Fernández
Замена
Джон Кеннеди
️️️️➡️️
Игнасио
77'
74'
Замена
Juan Manuel Elordi
️️️️➡️️
Ezequiel Bonifacio
74'
Замена
Alejo Osella
️️️️➡️️
Luciano Gómez
68'
Желтая карточка
Fabrizio Sartori Prieto
(подножка)
Замена
Кевин Серна
️️️️➡️️
Гансо
66'
Замена
Гуга
️️️️➡️️
Самуэль Хавьер
66'
51'
ГОЛ! 1:2!
Алекс Арсе
Пас отдал
Sebastián Villa
Замена
Факундо Берналь
️️️️➡️️
Геркулес Насименту
46'
45'
+2'
37'
ГОЛ! 1:1!
Fabrizio Sartori Prieto
Пас отдал
Leonard Costa
34'
Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
(грубость)
17'
Желтая карточка
Matías Fernández
(подножка)
ГОЛ! 1:0!
Гильерме Арана
Пас отдал
Джефферсон Саварино
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Fabio
ВР
4
Игнасио
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
(К)
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
14
Агустин Каноббио
ПВ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Индепендьенте Ривадавия
1
Nicolás Bolcato
ВР
2
Leonard Costa
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
5
Tomas Bottari
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
10
Matías Fernández
ЦП
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
22
Sebastián Villa
(К)
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
5
Факундо Берналь
ОП
25
Алиссон
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
34
Wesley Natã
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
21
Emmanuel Gómez Riga
ВР
13
Alejo Osella
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
8
Леонель Букка
ОП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
20
Alessandro Riep
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
27
Diego Crego
ЦП
17
Bautista Dadín
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
4-4-1-1
1
4
Игнасио
22
Фрейтес
13
Арана
2
Хавьер
8
Мартинелли
11
Саварино
35
Насименту
10
Гансо
14
Каноббио
19
Кастильо
3-4-3
1
2
42
14
25
Флорентин
10
36
5
9
Арсе
22
43
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
35
Насименту
5
Берналь
5
Берналь
35
Насименту
10
Гансо
90
Серна
90
Серна
10
Гансо
4
Игнасио
9
Кеннеди
9
Кеннеди
4
Игнасио
14
13
13
14
43
40
40
43
36
3
3
36
9
Арсе
8
Букка
8
Букка
9
Арсе
10
11
11
10
Остались в запасе
Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
94
Отавио
ОП
25
Алиссон
ЛВ
34
Wesley Natã
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
21
Emmanuel Gómez Riga
ВР
20
Alessandro Riep
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
27
Diego Crego
ЦП
17
Bautista Dadín
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
94
Отавио
ОП
25
Алиссон
ЛВ
34
Wesley Natã
ЦФ
Остались в запасе
21
Emmanuel Gómez Riga
ВР
20
Alessandro Riep
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
27
Diego Crego
ЦП
17
Bautista Dadín
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Флуминенсе - Индепендьенте Ривадавия
1
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
10
12
Количество передач
616
246
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.01
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Информация о матче
Главный судья:
Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
27058
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