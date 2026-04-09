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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Монтевидео Сити Торке - Гремио
Монтевидео Сити Торке - Гремио: обзор матча 09 апреля 2026
Монтевидео Сити Торке
09.04.2026, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
49'
E. Agüero
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Сити Торке - Гремио
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Вальтер Каннеман
Желтая карточка
Diogo Guzmán
90'
+2
90'
+6'
Замена
Jose Taran Baz
️️️️➡️️
G. Montes
89'
Замена
Kevin Silva
️️️️➡️️
Ramiro Lecchini
89'
86'
Желтая карточка
Маркос Роша
Замена
Diogo Guzmán
️️️️➡️️
Franco Pizzichillo
81'
70'
Замена
Андре
️️️️➡️️
Тете
63'
Замена
Miguel Monsalve
️️️️➡️️
Артур
Замена
Bautista Kociubinski
️️️️➡️️
Пабло Силес
61'
Травма
Пабло Силес
60'
56'
Замена
Juan Nardoni
️️️️➡️️
Эрик Норьега
56'
Замена
Франсис Амузу
️️️️➡️️
José Enamorado
56'
Замена
Gabriel Mec
️️️️➡️️
Рикельме Фрейтас дос Сантос
ГОЛ! 1:0!
Eduardo Agüero
Пас отдал
Esteban Obregón
49'
45'
+5'
Желтая карточка
Пабло Силес
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Сити Торке
1
Franco Torgnascioli
ВР
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
2
Franco Romero
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
(К)
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
20
G. Montes
ЦП
26
F. Silvera
ЦП
5
Franco Pizzichillo
ЦП
10
Esteban Obregón
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
18
Ramiro Lecchini
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Гремио
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Эрик Норьега
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
99
José Enamorado
ЦП
8
Артур
ЦП
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
ЦП
21
Тете
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Монтевидео Сити Торке
13
Gastón Rodríguez
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
14
Bautista Kociubinski
ЦП
19
Diogo Guzmán
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
29
Facundo Martinez
ЦФ
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
32
Vitor Ramon
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
43
Luis Guedes
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
47
Roger
ЦП
39
Tiaguinho
ЦП
37
Gabriel Mec
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
77
Андре
ЦФ
11
Miguel Monsalve
ЦФ
3-1-4-2
1
17
2
24
8
Силес
20
5
10
26
18
9
3-2-3-1-1
1
Вевертон
19
Норьега
4
Каннеман
2
Бальбуэна
14
Роша
38
Паулиста
99
8
Артур
65
Фрейтас дос Сантос
21
Тете
22
Брейтуэйт
18
3
3
18
20
27
27
20
8
Силес
14
14
8
Силес
5
19
19
5
65
Фрейтас дос Сантос
37
37
65
Фрейтас дос Сантос
99
9
Амузу
9
Амузу
99
19
Норьега
5
5
19
Норьега
21
Тете
77
Андре
77
Андре
21
Тете
8
Артур
11
11
8
Артур
Остались в запасе
Монтевидео Сити Торке
Гремио
13
Gastón Rodríguez
ВР
23
Lucas Duré
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
29
Facundo Martinez
ЦФ
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
12
Габриэль Чапеко
ВР
32
Vitor Ramon
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
43
Luis Guedes
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
47
Roger
ЦП
39
Tiaguinho
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
13
Gastón Rodríguez
ВР
23
Lucas Duré
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
29
Facundo Martinez
ЦФ
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
32
Vitor Ramon
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
43
Luis Guedes
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
47
Roger
ЦП
39
Tiaguinho
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Монтевидео Сити Торке - Гремио
2
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
5
Офсайды
2
0
Количество передач
314
424
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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