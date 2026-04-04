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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Сендерийск
Мидтьюлланд - Сендерийск: обзор матча 04 апреля 2026
Мидтьюлланд
04.04.2026, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Сендерийск
12'
А. Симсир
58'
Д. Осорио
83'
M. Haidara
89'
O. Hyseni
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Сендерийск
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Dalton Wilkins
90'
+5'
89'
ГОЛ! 2:2!
Olti Hyseni
Пас отдал
Сефер Эмини
83'
ГОЛ! 2:1!
Mohamed Haidara
Пас отдал
Тобиас Клюснер
81'
Замена
Сефер Эмини
️️️️➡️️
Мэттью Хопп
Замена
Паулиньо
️️️️➡️️
Дарио Осорио
77'
Травма
Дарио Осорио
76'
72'
Замена
Dalton Wilkins
️️️️➡️️
Pachanga Kristensen
Замена
Микель Гогорза
️️️️➡️️
Julius Emefile
72'
Замена
Франкулину
️️️️➡️️
Арал Симсир
72'
Желтая карточка
Усман Диао
69'
67'
Пенальти не реализован
Лирим Камили
62'
Замена
Тобиас Клюснер
️️️️➡️️
Simon Wæver
ГОЛ! 2:0!
Дарио Осорио
Пас отдал
Арал Симсир
58'
48'
Желтая карточка
Pachanga Kristensen
46'
Замена
Olti Hyseni
️️️️➡️️
Alexander Lyng
46'
Замена
R. Vinderslev
️️️️➡️️
Андреас Оггесен
45'
+2'
Желтая карточка
Ге-Сон Чо
44'
Замена
Хан-Бом Ли
️️️️➡️️
Вальдемар Андреасен
40'
Травма
Вальдемар Андреасен
39'
25'
Желтая карточка
Alexander Lyng
ГОЛ! 1:0!
Арал Симсир
Пас отдал
Ге-Сон Чо
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Сендерийск
16
Marcus Bundgaard
ВР
12
Maxime Soulas
ЦЗ
5
Магнус Йенсен
ЦЗ
19
Pachanga Kristensen
ЦЗ
3
Simon Wæver
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
26
Tobias Sommer
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
7
Франкулину
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Сендерийск
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
24
Olti Hyseni
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
4-1-3-2
16
Олафссон
55
Бак Йенсен
25
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
19
58
Симсир
20
Андреасен
11
Осорио
10
Чо
38
4-3-1-2
16
5
Йенсен
19
3
12
22
Оггесен
31
11
15
Камили
26
9
Хопп
20
Андреасен
3
Ли
3
Ли
20
Андреасен
11
Осорио
29
Паулиньо
29
Паулиньо
11
Осорио
38
41
Гогорза
41
Гогорза
38
58
Симсир
7
Франкулину
7
Франкулину
58
Симсир
19
13
13
19
22
Оггесен
6
6
22
Оггесен
9
Хопп
7
Эмини
7
Эмини
9
Хопп
3
20
Клюснер
20
Клюснер
3
11
24
24
11
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Сендерийск
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Bilal Krubally
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
29
Albert Rrahmani
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Bilal Krubally
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
29
Albert Rrahmani
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Филип Биллинг
ЦП
Денил Кастильо
ОП
A. Djabi
Кевин Мбабу
ПЗ
Сендерийск
Точно не сыграют
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЛЗ
Статистика матча Мидтьюлланд - Сендерийск
2
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
15
15
Офсайды
3
3
Количество передач
372
299
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.98
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
МКХ Арена
Посещаемость:
9256
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19 марта, 19:35
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27 февраля, 01:40
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2 : 3
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Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
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3 : 3
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