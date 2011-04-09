Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 09 апреля 2011
Тоттенхэм
09.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Сток Сити
11'
П. Крауч
18'
Л. Модрич
34'
П. Крауч
27'
М. Этерингтон
41'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
+4
Замена
В. Галлас
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
М. Этерингтон
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Пеннант
Замена
С. Диао
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Д. Пеннант
ГОЛ! 3:2!
К. Джонс
Пас отдал
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 3:1!
П. Крауч
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 2:1!
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:0!
Л. Модрич
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Р. Павлюченко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
14
Чорлука
4
Кабуль
23
Хаддлстоун
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
10
Павлюченко
15
Крауч
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Делап
7
Пеннант
12
Уилэн
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
5
Делап
15
Диао
15
Диао
5
Делап
7
Пеннант
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
7
Пеннант
12
Уилэн
19
Фуллер
19
Фуллер
12
Уилэн
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Сток Сити
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+