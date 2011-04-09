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Челси - Уиган Атлетик
Челси - Уиган Атлетик: обзор матча 09 апреля 2011
Челси
09.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
66'
Ф. Малуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уиган Атлетик
+2
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Диаме
Замена
Алекс
️️️️
П. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
К. Сэммон
️️️️
У. Родальега
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Э. Бойс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
19
Феррейра
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Лэмпард
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
16
МакКарти
26
Уотсон
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
23
Родальега
19
Феррейра
33
Алекс
33
Алекс
19
Феррейра
12
Оби Микел
51
Бенаюн
51
Бенаюн
12
Оби Микел
39
Анелька
9
Торрес
9
Торрес
39
Анелька
17
Диаме
11
Мозес
11
Мозес
17
Диаме
23
Родальега
19
Сэммон
19
Сэммон
23
Родальега
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
9
Ди Санто
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Челси
Уиган Атлетик
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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