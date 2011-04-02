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Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Уиган Атлетик - Тоттенхэм: обзор матча 02 апреля 2011
Уиган Атлетик
02.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
М. Диаме
️️️️
У. Родальега
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
К. Сэммон
️️️️
В. Мозес
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
17
Бойс
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
26
Уотсон
16
МакКарти
11
Мозес
23
Родальега
4-3-1-2
1
Гомес
4
Бассонг
20
Доусон
14
Чорлука
32
Ассу-Экотто
16
Дженас
30
Сандро
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
9
Дефо
23
Родальега
17
Диаме
17
Диаме
23
Родальега
11
Мозес
19
Сэммон
19
Сэммон
11
Мозес
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
9
Ди Санто
28
Н'Зогбиа
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Карло Кудичини
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Уиган Атлетик - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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