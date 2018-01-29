Тяньцзинь Цзиньмэнь

С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

Китайский клуб отказался от динамовского россиянина

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место

«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)

Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену