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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 02 апреля 2011
Сток Сити
02.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Челси
8'
Д. Уолтерс
33'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Этерингтон
+1
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ж. Босингва
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
С. Калу
️️️️
Рамирес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Н. Анелька
Травма
М. Этерингтон
Желтая карточка
Ж. Босингва
Желтая карточка
Д. Уолтерс
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Н. Анелька
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
5
Рори Делап
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Флоран Малуда
АП
2
Майкл Эссьен
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
3
Хиггинботэм
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
9
Джонс
19
Уолтерс
4-2-2-2
1
Чех
3
Босингва
4
Луис
26
Терри
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
13
Малуда
2
Эссьен
39
Анелька
11
Дрогба
26
Этерингтон
4
Коллинс
4
Коллинс
26
Этерингтон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Фуллер
19
Фуллер
7
Пеннант
3
Босингва
20
Иванович
20
Иванович
3
Босингва
7
Рамирес
8
Калу
8
Калу
7
Рамирес
39
Анелька
9
Торрес
9
Торрес
39
Анелька
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
13
Карло Нэш
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сток Сити - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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