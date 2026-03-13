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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Далянь Йингбо
Ухань Три Таунс - Далянь Йингбо: обзор матча 13 марта 2026
Ухань Три Таунс
13.03.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Далянь Йингбо
24'
Й. Кадис
31'
Г. Сауэр
47'
K. Bevis
73'
J. Wang
45+7'
Н. Станчу (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Далянь Йингбо
Завершен
90'
+6'
Желтая карточка
Jinxian Wang
84'
Замена
Yiming Liu
️️️️➡️️
Guan He
80'
Замена
Lixun Jiang
️️️️➡️️
Йхондер Кадис
80'
Замена
Liao Chengjian
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
74'
Замена
Jinbao Zhong
️️️️➡️️
Густаво Сауэр
74'
ГОЛ! 4:1!
Jinxian Wang
Пас отдал
Густаво Сауэр
73'
71'
Замена
Kangbo Sun
️️️️➡️️
Haiqing Cao
71'
Замена
Luo Jing
️️️️➡️️
Feng Jing
67'
Желтая карточка
Zhu Pengyu
Желтая карточка
Zheng Haoqian
57'
Замена
Jinxian Wang
️️️️➡️️
Zheng Haoqian
57'
Травма
Zheng Haoqian
56'
ГОЛ! 3:1!
Kilian Bevis
Пас отдал
Zheng Haoqian
47'
46'
Замена
Jinhao Bi
️️️️➡️️
Ang Li
46'
Замена
Zhu Pengyu
️️️️➡️️
Исник Алими
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Николае Станчу
Желтая карточка
Mbouri Yamkam
45'
+6
45'
+4'
ГОЛ! 2:0!
Густаво Сауэр
Пас отдал
Guan He
31'
Желтая карточка
Jizheng Xiong
28'
ГОЛ! 1:0!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Kilian Bevis
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
20
Адриано
ОП
21
Jizheng Xiong
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
33
Haiqing Cao
ЦЗ
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
40
Jintao Liao
(К)
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
6
Wei Long
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
16
Zhu Pengyu
ЦФ
4-1-2-1-2
22
23
3
2
15
20
Адриано
21
10
7
Сауэр
29
Кадис
9
4-4-2
26
17
33
38
2
44
10
Станчу
4
Алими
40
11
Малеле
30
2
19
19
2
7
Сауэр
30
30
7
Сауэр
29
Кадис
24
24
29
Кадис
21
12
12
21
9
8
8
9
17
24
24
17
33
28
28
33
44
7
7
44
4
Алими
16
16
4
Алими
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Далянь Йингбо
31
Guo Jiayu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
6
Wei Long
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
6
Wei Long
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Ухань Три Таунс - Далянь Йингбо
4
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
17
Офсайды
0
6
Количество передач
249
358
Сейвы
5
2
Точность передач %
66
79
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Liang Songshang, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Посещаемость:
19067
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