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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань
Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань: обзор матча 08 марта 2026
Ухань Три Таунс
08.03.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бейджин Гуоань
45'
F. Abreu
52'
Ю. Чжан
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань
Завершен
90'
+6'
Замена
Kang Wang
️️️️➡️️
Denny Wang Yi
82'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
82'
82'
Замена
Zhongguo Chi
️️️️➡️️
Gang Wang
82'
Замена
Wei Jiaao
️️️️➡️️
Бени Нкололо
73'
Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
71'
Замена
Feifan Jia
️️️️➡️️
Serginho
71'
Замена
Xizhe Zhang
️️️️➡️️
Юнин Чжан
Замена
Jinxian Wang
️️️️➡️️
Lixun Jiang
69'
63'
Замена
Yongjing Cao
️️️️➡️️
Лянмин Линь
Замена
Jinbao Zhong
️️️️➡️️
Zheng Haoqian
60'
Замена
Йхондер Кадис
️️️️➡️️
Zhechao Chen
60'
52'
ГОЛ! 0:2!
Юнин Чжан
Пас отдал
Gang Wang
45'
ГОЛ! 0:1!
Fabio Abreu
Пас отдал
Gang Wang
45'
+3'
40'
Желтая карточка
Бени Нкололо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
20
Адриано
ОП
21
Jizheng Xiong
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
27
Gang Wang
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
20
Бени Нкололо
ПВ
7
Serginho
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
29
Fabio Abreu
(К)
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Wei Long
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
3-3-3-1
22
15
3
28
2
20
Адриано
23
21
24
10
9
3-1-2-4
34
24
5
Рамуш
47
27
20
Нкололо
11
Линь
9
Чжан
29
8
7
28
37
37
28
9
30
30
9
24
8
8
24
21
6
6
21
15
29
Кадис
29
Кадис
15
11
Линь
37
37
11
Линь
7
36
36
7
9
Чжан
10
10
9
Чжан
20
Нкололо
38
38
20
Нкололо
27
6
6
27
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Бейджин Гуоань
31
Guo Jiayu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
39
Zhang Jianzhi
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Остались в запасе
39
Zhang Jianzhi
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Статистика матча Ухань Три Таунс - Бейджин Гуоань
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
14
Офсайды
1
4
Количество передач
257
562
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Посещаемость:
21679
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