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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кайрат
Актобе - Кайрат: онлайн-трансляция 17 октября 2026
Актобе
17.10.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
Кайрат
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Статистика матча Актобе - Кайрат
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