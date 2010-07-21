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Лига чемпионов 2026/2027
Русенборг - Линфилд
Русенборг - Линфилд: обзор матча 21 июля 2010
Русенборг
21.07.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Линфилд
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Русенборг - Линфилд
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0
0
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0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Ларн
1 : 2
20.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Каррик Рейнджерс
2 : 2
17.10.2026
Линфилд
Информация о матче
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Русенборг
Линфилд
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10 августа
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