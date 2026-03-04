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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Барселона Г - Ботафого
Барселона Г - Ботафого: обзор матча 04 марта 2026
Барселона Г
04.03.2026, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Ботафого
22'
Э. Вильяльба
66'
М. Мартинс
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона Г - Ботафого
Завершен
90'
+4'
86'
Замена
Хоакин Корреа
️️️️➡️️
Jordan Barrera
Замена
Jefferson Wila
️️️️➡️️
Хоао Рохас
79'
Замена
Jean Carlos Montaño
️️️️➡️️
Milton Celiz
79'
77'
Замена
Артур Кабрал
️️️️➡️️
Матеус Мартинс
71'
Замена
Lucas Villalba
️️️️➡️️
Матео Понте
66'
ГОЛ! 1:1!
Матеус Мартинс
Пас отдал
Jordan Barrera
Замена
J. Mina
️️️️➡️️
TomÃ¡s MartÃnez
64'
Замена
Jandry Gomez
️️️️➡️️
Эктор Вильяльба
58'
Замена
Sergio Núñez
️️️️➡️️
Дарио Бенедетто
58'
Желтая карточка
Хоао Рохас
48'
Желтая карточка
Jhonny Quinonez
45'
+1
45'
+3'
44'
Желтая карточка
Альваро Монторо
ГОЛ! 1:0!
Эктор Вильяльба
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона Г
1
Хосе Контрерас
ВР
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
33
C. Baez
ЦЗ
10
Хоао Рохас
(К)
ЛП
8
Milton Celiz
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
14
Alex Rangel
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
13
Алекс Теллес
(К)
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
20
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Матео Понте
ПЗ
28
Ньютон
ОП
8
Данило
ОП
14
Jordan Barrera
ЦП
10
Альваро Монторо
АП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Барселона Г
22
Jose Cevallos
ВР
12
J. Mina
ЦЗ
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
15
Jonathan Perlaza
ЦЗ
7
Jandry Gomez
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
5
Jean Carlos Montaño
ЦП
51
Jefferson Wila
ЦФ
80
Sergio Núñez
ЦФ
11
Andrés Parrales
ЦФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
3
Италло Родригес де Оливейра
ЦЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
67
Jhoan Hernandez
ЦЗ
48
Arthur Novaes
ЦП
34
Gabriel Justino
ЦП
16
Натан Рибейро
ЛВ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
45
Caio Valle
ЦФ
77
Lucas Villalba
ЦФ
3-5-1-1
1
Контрерас
18
4
Валлесилья
33
10
Рохас
28
23
14
8
21
Вильяльба
9
Бенедетто
3-4-1-2
24
Линк
2
Витиньо
15
Баштуш
20
Барбоза
4
Понте
28
Ньютон
8
Данило
13
Теллес
14
10
Монторо
11
Мартинс
23
12
12
23
21
Вильяльба
7
7
21
Вильяльба
8
5
5
8
10
Рохас
51
51
10
Рохас
9
Бенедетто
80
80
9
Бенедетто
14
30
Корреа
30
Корреа
14
11
Мартинс
19
Кабрал
19
Кабрал
11
Мартинс
4
Понте
77
77
4
Понте
Остались в запасе
Барселона Г
Ботафого
22
Jose Cevallos
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
15
Jonathan Perlaza
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
11
Andrés Parrales
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
1
Рауль
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
3
Италло Родригес де Оливейра
ЦЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
67
Jhoan Hernandez
ЦЗ
48
Arthur Novaes
ЦП
34
Gabriel Justino
ЦП
16
Натан Рибейро
ЛВ
45
Caio Valle
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
22
Jose Cevallos
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
15
Jonathan Perlaza
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
11
Andrés Parrales
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
3
Италло Родригес де Оливейра
ЦЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
67
Jhoan Hernandez
ЦЗ
48
Arthur Novaes
ЦП
34
Gabriel Justino
ЦП
16
Натан Рибейро
ЛВ
45
Caio Valle
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Барселона Г - Ботафого
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
8
Офсайды
5
0
Количество передач
282
505
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
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Крузейро
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