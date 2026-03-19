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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Интер Майами - Нэшвилл
Интер Майами - Нэшвилл: обзор матча 19 марта 2026
Интер Майами
19.03.2026, четверг, 02:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Нэшвилл
7'
Л. Месси
74'
К. Эспиноса
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нэшвилл
Завершен
90'
+4'
85'
Замена
Джош Бауэр
️️️️➡️️
Энди Нахар
85'
Замена
Брайан Акоста
️️️️➡️️
Хани Мухтар
Замена
Давид Айяла
️️️️➡️️
Янник Брайт
78'
Замена
Луис Суарес
️️️️➡️️
Факундо Мура
78'
74'
ГОЛ! 1:1!
Кристиан Эспиноса
71'
Замена
Эдвард Тагсет
️️️️➡️️
Мэттью Коркоран
Замена
Mateo Silvetti
️️️️➡️️
Теласко Сеговия
61'
58'
Замена
Рид Бейкер-Уайтинг
️️️️➡️️
Даниэль Ловиц
58'
Замена
Алекс Мьюил
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
45'
+2'
Замена
Ноа Аллен
️️️️➡️️
Серхио Регилон
40'
Травма
Серхио Регилон
39'
Желтая карточка
Гонсало Лухан
38'
ГОЛ! 1:0!
Лионель Месси
Пас отдал
Серхио Регилон
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
8
Теласко Сеговия
ЦП
42
Янник Брайт
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
19
Херман Бертераме
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
16
Мэттью Коркоран
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
99
Brian Schwake
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
34
Рокко Риос Ново
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
76
Эзекиэль Абадиа-Реда
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
41
Давид Руис
ОП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
88
Александр Шо
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Нэшвилл
13
Xavier Valdez
ВР
1
Joe Willis
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
37
Ахмед Касем
ПВ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
4-3-2-1
97
Сент-Клер
3
Регилон
2
Лухан
16
Микаэл
4
Мура
8
Сеговия
42
Брайт
7
Де Пауль
21
Альенде
10
Месси
19
Бертераме
2-5-1-3
31
Нахар
4
2
Ловиц
16
Коркоран
7
Эспиноса
10
Мухтар
8
Язбек
3
41
Мадригаль
9
Сарридж
99
3
Регилон
32
Аллен
32
Аллен
3
Регилон
42
Брайт
22
Айяла
22
Айяла
42
Брайт
8
Сеговия
24
24
8
Сеговия
4
Мура
9
Суарес
9
Суарес
4
Мура
31
Нахар
22
Бауэр
22
Бауэр
31
Нахар
10
Мухтар
6
Акоста
6
Акоста
10
Мухтар
16
Коркоран
20
Тагсет
20
Тагсет
16
Коркоран
2
Ловиц
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
2
Ловиц
41
Мадригаль
19
Мьюил
19
Мьюил
41
Мадригаль
Остались в запасе
Интер Майами
Нэшвилл
34
Рокко Риос Ново
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
76
Эзекиэль Абадиа-Реда
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
88
Александр Шо
ЦП
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
13
Xavier Valdez
ВР
1
Joe Willis
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
37
Ахмед Касем
ПВ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
17
Ян Фрей
ЦЗ
76
Эзекиэль Абадиа-Реда
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
88
Александр Шо
ЦП
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
1
Joe Willis
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
37
Ахмед Касем
ПВ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
17
Woobens Pacius
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Интер Майами - Нэшвилл
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
13
Количество передач
538
364
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Посещаемость:
17263
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6 : 4
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США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
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