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Расписание матчей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Нэшвилл - Интер Майами
Нэшвилл - Интер Майами: обзор матча 12 марта 2026
Нэшвилл
12.03.2026, четверг, 02:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Интер Майами
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Интер Майами
Завершен
Замена
Woobens Pacius
️️️️➡️️
Сэм Сарридж
90'
90'
+3'
Замена
Джош Бауэр
️️️️➡️️
Энди Нахар
83'
72'
Замена
Ян Фрей
️️️️➡️️
Факундо Мура
72'
Замена
Mateo Silvetti
️️️️➡️️
Теласко Сеговия
Замена
Эдвард Тагсет
️️️️➡️️
Мэттью Коркоран
68'
Замена
Алекс Мьюил
️️️️➡️️
Уоррен Мадригаль
68'
51'
Желтая карточка
Херман Бертераме
(грубость)
45'
+3'
7'
Замена
Гонсало Лухан
️️️️➡️️
Максимилиано Фалькон
6'
Травма
Максимилиано Фалькон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
4
Jeisson Palacios
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
16
Мэттью Коркоран
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
99
Brian Schwake
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
97
Дейн Сент-Клер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Янник Брайт
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
19
Херман Бертераме
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
13
Xavier Valdez
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
37
Ахмед Касем
ПВ
17
Woobens Pacius
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Интер Майами
34
Рокко Риос Ново
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
41
Давид Руис
ОП
88
Александр Шо
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
2-5-1-3
4
31
Нахар
8
Язбек
16
Коркоран
7
Эспиноса
10
Мухтар
3
27
Бейкер-Уайтинг
9
Сарридж
41
Мадригаль
99
4-3-2-1
97
Сент-Клер
4
Мура
37
Фалькон
16
Микаэл
32
Аллен
7
Де Пауль
42
Брайт
8
Сеговия
10
Месси
21
Альенде
19
Бертераме
31
Нахар
22
Бауэр
22
Бауэр
31
Нахар
16
Коркоран
20
Тагсет
20
Тагсет
16
Коркоран
9
Сарридж
17
17
9
Сарридж
41
Мадригаль
19
Мьюил
19
Мьюил
41
Мадригаль
37
Фалькон
2
Лухан
2
Лухан
37
Фалькон
4
Мура
17
Фрей
17
Фрей
4
Мура
8
Сеговия
24
24
8
Сеговия
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер Майами
1
Joe Willis
ВР
13
Xavier Valdez
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
37
Ахмед Касем
ПВ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
34
Рокко Риос Ново
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Давид Айяла
ОП
41
Давид Руис
ОП
88
Александр Шо
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
13
Xavier Valdez
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
37
Ахмед Касем
ПВ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Давид Айяла
ОП
41
Давид Руис
ОП
88
Александр Шо
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
56
Даниэль Пинтер
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Статистика матча Нэшвилл - Интер Майами
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
376
569
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Информация о матче
Стадион:
Геодис Парк
Посещаемость:
25616
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