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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рандерс - Дюделанж
Рандерс - Дюделанж: обзор матча 01 июля 2010
Рандерс
01.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
6 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Дюделанж
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Статистика матча Рандерс - Дюделанж
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0
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Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
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Рандерс
Дюделанж
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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