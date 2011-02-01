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Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 01 февраля 2011
Вест Бромвич
01.02.2011, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
5'
П. Одемвингие
79'
М. Фортуне
20'
Ч. Н'Зогбиа
43'
Б. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Желтая карточка
К. Брант
+3
+2
Желтая карточка
С. Гохури
+1
Желтая карточка
С. Колдуэлл
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
У. Родальега
ГОЛ! 2:2!
М. Фортуне
Пас отдал
Д. Томас
Замена
С. Рид
️️️️
Г. Хара
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
С. Колдуэлл
️️️️
М. Фигероа
Замена
М. Фортуне
️️️️
С. Кокс
Желтая карточка
Х. Томас
Замена
Х. Томас
️️️️
Д. МакКарти
Замена
С. Тчои
️️️️
К. Вела
ГОЛ! 1:2!
Б. Уотсон
Желтая карточка
Г. Хара
Желтая карточка
П. Одемвингие
20'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Н'Зогбиа
16'
Желтая карточка
Б. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Д. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
4-3-3
13
Майхилл
16
Чех
18
Хара
20
Шарнер
13
Ольссон
7
Томас
21
Мулумбу
11
Брант
10
Вела
10
Кокс
27
Одемвингие
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
2
Гохури
3
Фигероа
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
16
МакКарти
23
Родальега
9
Ди Санто
18
Хара
18
Рид
18
Рид
18
Хара
10
Кокс
32
Фортуне
32
Фортуне
10
Кокс
10
Вела
22
Тчои
22
Тчои
10
Вела
3
Фигероа
13
Колдуэлл
13
Колдуэлл
3
Фигероа
16
МакКарти
6
Томас
6
Томас
16
МакКарти
9
Ди Санто
11
Мозес
11
Мозес
9
Ди Санто
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Хоуторнс
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