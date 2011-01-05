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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 05 января 2011
Вулверхэмптон
05.01.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Челси
5'
Ж. Босингва (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
Замена
Н. Мильяш
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Д. Старридж
️️️️
Рамирес
Замена
С. Уорд
️️️️
К. Дойл
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
Н. Анелька
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Босингва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
3-2-3-2
13
Хеннесси
23
Зубар
19
Стирмен
6
Берра
6
Элокоби
44
Фоли
16
Джарвис
16
Эдвардс
12
Хант
9
Дойл
26
Флетчер
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Лэмпард
13
Малуда
8
Калу
11
Дрогба
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
10
Мильяш
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
3
Уорд
3
Уорд
9
Дойл
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
13
Малуда
5
Какута
5
Какута
13
Малуда
7
Рамирес
15
Старридж
15
Старридж
7
Рамирес
8
Калу
39
Анелька
39
Анелька
8
Калу
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
1
Маркус Ханеманн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Мулинекс
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