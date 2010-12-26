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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 26 декабря 2010
Манчестер Юнайтед
26.12.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
5'
Д. Бербатов
57'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Замена
М. Ангелери
️️️️
Б. Зенден
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Кук
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Д. Мейлер
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. Бент
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Андерсон
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 2:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Андерсон
18'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ЦП
7
Будевейн Зенден
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
21
Джордан Кук
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
4-4-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
2
Рафаэл
11
Гиггз
16
Кэррик
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
32
Руни
4-4-2
1
Гордон
27
Эль-Мохамади
35
Фердинанд
5
Онуоха
27
Бардсли
7
Зенден
14
Хендерсон
10
Мальбранк
16
Риверос
3
Гьян
10
Бент
28
Андерсон
24
Гибсон
24
Гибсон
28
Андерсон
11
Гиггз
9
Македа
9
Македа
11
Гиггз
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Мальбранк
21
Кук
21
Кук
10
Мальбранк
7
Зенден
2
Ангелери
2
Ангелери
7
Зенден
10
Бент
7
Мейлер
7
Мейлер
10
Бент
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
12
Бебе
ЛВ
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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