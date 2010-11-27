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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Бромвич
Эвертон - Вест Бромвич: обзор матча 27 ноября 2010
Эвертон
27.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Вест Бромвич
42'
Т. Кэхилл
16'
П. Шарнер
26'
К. Брант
75'
С. Тчои
87'
С. Дистен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Бромвич
Замена
Д. Барнс
️️️️
К. Брант
Вторая желтая
Ю. Мулумбу
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
С. Дистен
Желтая карточка
Д. Бэкфорд
ГОЛ! 1:3!
С. Тчои
Пас отдал
С. Рид
Замена
С. Рид
️️️️
Г. Дорранс
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Томас
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
В. Аничебе
Красная карточка
М. Артета
Замена
Л. Саа
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хейтинга
ГОЛ! 1:2!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ! 0:2!
К. Брант
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Шарнер
Пас отдал
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
3-3-2-2
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
20
Пиенаар
17
Кэхилл
28
Аничебе
24
Айегбени
4-5-1
33
Карсон
30
Тамаш
18
Хара
20
Шарнер
16
Чех
11
Брант
18
Дорранс
7
Моррисон
21
Мулумбу
7
Томас
27
Одемвингие
28
Аничебе
6
Родуэлл
6
Родуэлл
28
Аничебе
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
5
Хейтинга
24
Айегбени
28
Саа
28
Саа
24
Айегбени
18
Дорранс
18
Рид
18
Рид
18
Дорранс
11
Брант
10
Барнс
10
Барнс
11
Брант
7
Томас
22
Тчои
22
Тчои
7
Томас
Остались в запасе
Эвертон
Вест Бромвич
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Эвертон - Вест Бромвич
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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