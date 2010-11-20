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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 20 ноября 2010
Вест Бромвич
20.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Сток Сити
55'
М. Этерингтон (П)
86'
Д. Уолтерс (П)
90'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
ГОЛ! 0:3!
Д. Уолтерс
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Уолтерс
Замена
М. Уилсон
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Барнс
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Этерингтон
11'
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Пеннант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Джайлз Барнс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
3-2-4-1
33
Карсон
30
Тамаш
20
Шарнер
18
Хара
16
Чех
19
Ибаньес
7
Томас
7
Моррисон
21
Мулумбу
10
Барнс
27
Одемвингие
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Коллинс
5
Делап
7
Пеннант
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Фуллер
21
Мулумбу
18
Дорранс
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Моррисон
10
Кокс
10
Кокс
7
Моррисон
10
Барнс
22
Тчои
22
Тчои
10
Барнс
19
Фуллер
36
Уилсон
36
Уилсон
19
Фуллер
7
Пеннант
9
Шанли
9
Шанли
7
Пеннант
26
Этерингтон
19
Уолтерс
19
Уолтерс
26
Этерингтон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Хоуторнс
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