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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 13 ноября 2010
Сток Сити
13.11.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
56'
Р. Фуллер
90+1'
К. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
+3
Вторая желтая
Л. Лейва
ГОЛ! 2:0!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Пеннант
+1
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Р. Фуллер
Желтая карточка
Р. Фуллер
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
Р. Фуллер
Желтая карточка
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Коллинс
6
Хут
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
5
Делап
7
Пеннант
9
Джонс
19
Фуллер
4-4-2
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Кириакос
15
Кончески
14
Мейрелеш
6
Лейва
8
Джеррард
11
Родригес
7
Кейт
9
Торрес
19
Фуллер
19
Уолтерс
19
Уолтерс
19
Фуллер
14
Мейрелеш
89
Н'Гог
89
Н'Гог
14
Мейрелеш
11
Родригес
8
Бабел
8
Бабел
11
Родригес
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:10 (прямая)
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