Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 октября 2010
Сандерленд
02.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Тернер
+2
Замена
А. Гьян
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Э. Рид
️️️️
Б. Зенден
Замена
Бебе
️️️️
Андерсон
Замена
Чичарито
️️️️
Ф. Македа
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Оуэн
16'
Желтая карточка
Н. Видич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ЦП
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
27
Бардсли
19
Брамбл
6
Тернер
5
Онуоха
6
Каттермол
14
Хендерсон
10
Мальбранк
7
Зенден
27
Эль-Мохамади
10
Бент
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
24
Флетчер
22
Скоулз
28
Андерсон
17
Нани
9
Македа
10
Оуэн
7
Зенден
11
Рид
11
Рид
7
Зенден
10
Мальбранк
3
Гьян
3
Гьян
10
Мальбранк
28
Андерсон
12
Бебе
12
Бебе
28
Андерсон
10
Оуэн
10
Бербатов
10
Бербатов
10
Оуэн
9
Македа
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Македа
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
1
Крейг Гордон
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
15:40
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
12:30
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+