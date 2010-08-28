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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 28 августа 2010
Челси
28.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
32'
Ф. Малуда
77'
Д. Дрогба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
Замена
Д. Пью
️️️️
Р. Делап
Замена
Рамирес
️️️️
М. Эссьен
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дрогба
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джонс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
М. Этерингтон
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
7
Рамирес
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майкл Тонж
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
19
Феррейра
2
Эссьен
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
3-2-3-2
29
Соренсен
6
Хут
25
Файе
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
4
Коллинс
5
Делап
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
19
Уолтерс
9
Джонс
2
Эссьен
7
Рамирес
7
Рамирес
2
Эссьен
8
Лэмпард
8
Калу
8
Калу
8
Лэмпард
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
5
Делап
3
Пью
3
Пью
5
Делап
28
Уилкинсон
12
Уилэн
12
Уилэн
28
Уилкинсон
9
Джонс
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Джонс
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
15
Майкл Тонж
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
15
Майкл Тонж
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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