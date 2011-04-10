Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Мариуполь
Карпаты - Мариуполь: обзор матча 10 апреля 2011
Карпаты
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
29'
И. Худобяк
84'
А. Ткачук (П)
90+4'
О. Голодюк
7'
К. Ярошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Мариуполь
ГОЛ! 3:1!
О. Голодюк
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ткачук
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Путивцев
Замена
В. Батиста
️️️️
Р. Кочиш
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
В. Насибулин
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
Лукас
️️️️
С. Зенев
Замена
В. Федотов
️️️️
Е. Картушов
ГОЛ! 1:1!
И. Худобяк
ГОЛ! 0:1!
К. Ярошенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
80
Вильям Батиста
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
4-1-4-1
22
Тлумак
15
Петривский
4
Милошевич
20
Гомес
44
Федецкий
19
Ткачук
32
Голодюк
30
Кочиш
9
Кожанов
16
Худобяк
20
Зенев
2-1-4-1-2
35
Шуст
19
Невмывака
5
Путивцев
4
Чайковский
27
Пуканыч
24
Гречишкин
19
Тищенко
99
Ярошенко
11
Картушов
28
Будковский
11
Кривошеенко
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
30
Кочиш
80
Батиста
80
Батиста
30
Кочиш
20
Зенев
7
Лукас
7
Лукас
20
Зенев
5
Путивцев
13
Яворский
13
Яворский
5
Путивцев
11
Картушов
19
Федотов
19
Федотов
11
Картушов
99
Ярошенко
89
Насибулин
89
Насибулин
99
Ярошенко
Остались в запасе
Карпаты
Мариуполь
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
14
Артем Савин
ПЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
14
Артем Савин
ПЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Карпаты - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Мариуполь
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+