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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлист
Кривбасс - Металлист: обзор матча 19 марта 2011
Кривбасс
19.03.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлист
Замена
О. Шелаев
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
Д. Васильев
Замена
В. Шарпар
️️️️
С. Валяев
Желтая карточка
Р. Валеев
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
Р. Валеев
️️️️
И. Йеслинек
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
А. Максимов
Желтая карточка
М. Бабатунде
Замена
А. Жданов
️️️️
В. Лисицкий
Замена
М. Бабатунде
️️️️
М. Бартулович
19'
Желтая карточка
М. Бартулович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
77
Александр Иващенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
25
Александр Жданов
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
4
Сергей Рожок
ПП
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-3-1-3
12
Боровик
4
Сердюк
22
Лисицкий
14
Васильев
23
Канкава
5
Федорчук
25
Максимов
10
Костышин
21
Бартулович
9
Йеслинек
77
Иващенко
4-2-2-2
29
Горяинов
3
Вильягра
13
Фининьо
18
Гуйе
19
Пшеничных
78
Валяев
8
Эдмар
10
Хавьер
16
Олейник
32
Девич
11
Тайсон
22
Лисицкий
25
Жданов
25
Жданов
22
Лисицкий
21
Бартулович
79
Бабатунде
79
Бабатунде
21
Бартулович
9
Йеслинек
88
Валеев
88
Валеев
9
Йеслинек
16
Олейник
5
Шелаев
5
Шелаев
16
Олейник
78
Валяев
11
Шарпар
11
Шарпар
78
Валяев
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Металлист
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Металлург
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