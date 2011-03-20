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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Волынь
Шахтер - Волынь: обзор матча 20 марта 2011
Шахтер
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Волынь
42'
Жадсон (П)
69'
Г. Мхитарян
70'
А. Тейшейра
86'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Волынь
+1
Желтая карточка
С. Симинин
ГОЛ! 4:0!
М. Морено
Замена
Р. Лопес
️️️️
В. Гошкодеря
Замена
В. Виценец
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 3:0!
А. Тейшейра
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Замена
А. Бабырь
️️️️
Б. Карковский
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
О. Пищур
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жадсон
Желтая карточка
Р. Максимюк
Замена
В. Лысенко
️️️️
О. Герасимюк
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
15
Роман Максимюк
ЛП
44
Богдан Карковский
ЦП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-2-3-1
30
Пятов
33
Чижов
19
Чигринский
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
11
Коста
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
3-5-2
42
Недилько
91
Бутко
30
Симинин
14
Ващук
77
Пичкур
22
Пищур
99
Гошкодеря
7
Герасимюк
15
Максимюк
44
Карковский
73
Зозуля
10
Жадсон
25
Виценец
25
Виценец
10
Жадсон
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
99
Гошкодеря
5
Лопес
5
Лопес
99
Гошкодеря
7
Герасимюк
7
Лысенко
7
Лысенко
7
Герасимюк
44
Карковский
10
Бабырь
10
Бабырь
44
Карковский
Остались в запасе
Шахтер
Волынь
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
17
Роман Карасюк
ЦП
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Карасюк
ЦП
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Шахтер - Волынь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Донбасс-Арена
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