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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 30 октября 2010
Ворскла
30.10.2010, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
23'
А. Янузи
53'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карпаты
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Гурули
Замена
Д. Есин
️️️️
А. Янузи
Замена
Т. Петривский
️️️️
А. Федецкий
Замена
А. Ткачук
️️️️
И. Худобяк
ГОЛ! 1:1!
С. Кузнецов
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
Й. Маркоски
ГОЛ! 1:0!
А. Янузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
0
Александр Рыкун
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
19
Юрий Габовда
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Долганский
16
Ярмаш
4
Даллку
13
Песков
33
Селин
15
Кулаков
90
Безус
32
Красноперов
0
Рыкун
10
Маркоски
9
Янузи
4-1-4-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Милошевич
44
Чечер
22
Авелар
7
Годвин
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
9
Гурули
79
Кузнецов
9
Янузи
7
Есин
7
Есин
9
Янузи
9
Гурули
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Гурули
44
Федецкий
15
Петривский
15
Петривский
44
Федецкий
16
Худобяк
19
Ткачук
19
Ткачук
16
Худобяк
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
18
Алексей Чичиков
ЦФ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
19
Юрий Габовда
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ворскла - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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