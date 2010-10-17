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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Заря
Днепр - Заря: обзор матча 17 октября 2010
Днепр
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Заря
27'
В. Гоменюк
3'
Т. Лазарович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Заря
+1
Желтая карточка
Б. Шуст
Замена
А. Касьян
️️️️
Р. Фомин
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
Т. Лазарович
Замена
В. Милько
️️️️
А. Семененко
Желтая карточка
Д. Лепа
Замена
Д. Лепа
️️️️
М. Калиниченко
Замена
Алсидес
️️️️
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Шевчук
Травма
С. Шевчук
ГОЛ! 1:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
М. Калиниченко
19'
Желтая карточка
С. Шевчук
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
17'
15'
Желтая карточка
А. Семененко
ГОЛ! 0:1!
Т. Лазарович
Пас отдал
М. Билый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Максим Калиниченко
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
(К)
ПП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
70
Сергей Шевчук
ОП
7
Артем Семененко
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
5
Сергей Силюк
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
5
Мандзюк
3
Лобжанидзе
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
8
Гоменюк
4-2-2-2
35
Шуст
6
Каменюка
2
Полянский
5
Езерский
8
Тесак
92
Емельянов
70
Шевчук
7
Семененко
33
Билый
19
Фомин
27
Лазарович
3
Лобжанидзе
21
Алсидес
21
Алсидес
3
Лобжанидзе
8
Гоменюк
20
Гладкий
20
Гладкий
8
Гоменюк
25
Калиниченко
11
Лепа
11
Лепа
25
Калиниченко
70
Шевчук
11
Картушов
11
Картушов
70
Шевчук
7
Семененко
14
Милько
14
Милько
7
Семененко
19
Фомин
19
Касьян
19
Касьян
19
Фомин
Остались в запасе
Днепр
Заря
16
Денис Шелихов
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Днепр - Заря
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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