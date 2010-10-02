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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 02 октября 2010
Заря
02.10.2010, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
90+3'
Р. Фомин
71'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
ГОЛ! 1:1!
Р. Фомин
+3
+2
Замена
Е. Песков
️️️️
Р. Безус
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
С. Вовкодав
Замена
А. Касьян
️️️️
В. Милько
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Есин
ГОЛ! 0:1!
Р. Безус
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
17'
Желтая карточка
А. Даллку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
3-1-4-2
99
Шуховцев
8
Тесак
2
Полянский
3
Микицей
4
Чайковский
33
Билый
14
Милько
5
Силюк
6
Каменюка
27
Лазарович
19
Фомин
3-2-3-1-1
1
Долганский
8
Вовкодав
4
Даллку
17
Чеснаков
15
Кулаков
33
Селин
32
Красноперов
90
Безус
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
14
Милько
19
Касьян
19
Касьян
14
Милько
90
Безус
13
Песков
13
Песков
90
Безус
9
Янузи
24
Баранник
24
Баранник
9
Янузи
7
Есин
28
Громов
28
Громов
7
Есин
Остались в запасе
Заря
Ворскла
14
Парит Джихани
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
77
Олег Чуваев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Заря - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Авангард
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