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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Ворскла
Кривбасс - Ворскла: обзор матча 18 сентября 2010
Кривбасс
18.09.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
85'
Р. Костышин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Ворскла
+3
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Есин
ГОЛ! 1:0!
Р. Костышин
Замена
Р. Костышин
️️️️
Д. Васильев
Замена
Р. Безус
️️️️
А. Янузи
Замена
В. Куценко
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Воронков
Желтая карточка
К. Петров
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
25
Александр Максимов
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
4
Сергей Рожок
ПП
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Боровик
90
Петров
99
Даниловский
22
Лисицкий
27
Кицута
14
Васильев
25
Максимов
88
Валеев
10
Хомченовский
88
Воронков
77
Иващенко
3-2-2-1-2
1
Долганский
16
Ярмаш
17
Чеснаков
4
Даллку
15
Кулаков
33
Селин
32
Красноперов
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
17
Сачко
88
Воронков
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
88
Воронков
Кобахидзе
20
Куценко
20
Куценко
Кобахидзе
14
Васильев
10
Костышин
10
Костышин
14
Васильев
9
Янузи
90
Безус
90
Безус
9
Янузи
7
Есин
28
Громов
28
Громов
7
Есин
Остались в запасе
Кривбасс
Ворскла
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
4
Сергей Рожок
ПП
Главный тренер
Юрий Максимов
18
Алексей Чичиков
ЦФ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
77
Олег Чуваев
ВР
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
4
Сергей Рожок
ПП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
77
Олег Чуваев
ВР
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Кривбасс - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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