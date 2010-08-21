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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 21 августа 2010
Волынь
21.08.2010, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
71'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Шахтер
Вторая желтая
В. Кобин
Замена
А. Бабырь
️️️️
Е. Пичкур
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
Замена
Р. Лопес
️️️️
Е. Павлов
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
В. Шарпар
Желтая карточка
О. Омоко
Замена
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Б. Бутко
Замена
Эдуардо
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Жадсон
16'
Желтая карточка
В. Кобин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
14
Владислав Ващук
(К)
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
91
Богдан Бутко
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Степан Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
5
Рамон Лопес
ПП
11
Стеван Рачич
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-1-3-2
29
Ндое
29
Гринченко
14
Ващук
41
Омоко
77
Бута
35
Стевич
77
Пичкур
11
Шарпар
91
Бутко
5
Майкон
18
Павлов
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
14
Кобин
3
Хюбшман
10
Жадсон
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
18
Павлов
5
Лопес
5
Лопес
18
Павлов
77
Пичкур
10
Бабырь
10
Бабырь
77
Пичкур
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
10
Жадсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Жадсон
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
11
Стеван Рачич
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Степан Павлов
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
11
Стеван Рачич
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Степан Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
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