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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Беларусь
Румыния - Беларусь: обзор матча 07 октября 2011
Румыния
07.10.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 11 тур
2 : 2
Завершен
Беларусь
19'
А. Муту
51'
А. Муту (П)
45'
С. Корниленко
82'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Беларусь
+2
Замена
О. Веретило
️️️️
М. Бордачев
Желтая карточка
К. Моци
ГОЛ! 2:2!
С. Драгун
Пас отдал
Ф. Рудик
Замена
Б. Станку
️️️️
Ч. Марика
Замена
Р. Кочиш
️️️️
К. Лазэр
Замена
Ф. Рудик
️️️️
С. Кривец
Желтая карточка
Д. Верховцов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Муту
Желтая карточка
Р. Рац
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Замена
К. Адриан
️️️️
Л. Сынмэртян
Желтая карточка
С. Корниленко
19'
Замена
П. Пласконный
️️️️
Е. Филипенко
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Пас отдал
Г. Торже
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Адриан Муту
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Сергей Кривец
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
19
Богдан Станку
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
6
Павел Пласконный
ЦЗ
10
Филипп Рудик
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
0
Андрей Воронков
ЦФ
4-1-3-2
1
Пантилимон
3
Рац
0
Тамаш
4
Моци
2
Мэцел
0
Бурчану
17
Сынмэртян
11
Торже
0
Лазэр
0
Марика
10
Муту
4-1-4-1
1
Жевнов
7
Омельянчук
21
Филипенко
18
Верховцов
19
Бордачев
15
Кисляк
16
Кривец
2
Драгун
2
Кульчий
23
Нехайчик
8
Корниленко
0
Лазэр
11
Кочиш
11
Кочиш
0
Лазэр
17
Сынмэртян
19
Кристя Адриан
19
Кристя Адриан
17
Сынмэртян
0
Марика
19
Станку
19
Станку
0
Марика
16
Кривец
10
Рудик
10
Рудик
16
Кривец
19
Бордачев
0
Веретило
0
Веретило
19
Бордачев
21
Филипенко
6
Пласконный
6
Пласконный
21
Филипенко
Остались в запасе
Румыния
Беларусь
4
Срджан Лукин
ЦЗ
23
Силвиу Лунг
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
0
Александр Быченок
ЦП
1
Александр Гутор
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
23
Силвиу Лунг
ВР
16
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
Остались в запасе
0
Александр Быченок
ЦП
1
Александр Гутор
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Бернд Штанге
Статистика матча Румыния - Беларусь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
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