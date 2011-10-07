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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Албания
Франция - Албания: обзор матча 07 октября 2011
Франция
07.10.2011, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 11 тур
3 : 0
Завершен
Албания
11'
Ф. Малуда
38'
Л. Реми
67'
А. Ревейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Албания
Желтая карточка
М. Дебюши
+1
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
А. Лила
ГОЛ! 3:0!
А. Ревейер
Пас отдал
М. Мартен
Замена
Э. Бакай
️️️️
Я. Хика
Желтая карточка
К. Дуро
Желтая карточка
Л. Реми
Желтая карточка
К. Вангели
Замена
М. Мартен
️️️️
Й. Кабай
Замена
А. Ревейер
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Пас отдал
С. Насри
Желтая карточка
Л. Цана
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Гьергж Музака
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Франция
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
19
Марвин Мартен
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Албания
0
Исли Хиди
ВР
2
Франк Велиу
ЦЗ
7
Агонит Саллай
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Элис Бакай
АП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
17
Рами
0
Кабуль
0
Дебюши
17
М'Вила
11
Насри
6
Кабай
15
Малуда
20
Реми
18
Гомис
4-5-1
1
Уйкани
0
Даллку
0
Вангели
2
Лила
5
Цана
0
Лика
0
Музака
21
Роши
0
Хика
0
Дуро
18
Салихи
3
Эвра
13
Ревейер
13
Ревейер
3
Эвра
6
Кабай
19
Мартен
19
Мартен
6
Кабай
18
Гомис
9
Сиссе
9
Сиссе
18
Гомис
0
Хика
0
Бакай
0
Бакай
0
Хика
Остались в запасе
Франция
Албания
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Алу Диарра
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
2
Франк Велиу
ЦЗ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
7
Агонит Саллай
ЦЗ
0
Исли Хиди
ВР
13
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Йосип Куже
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Алу Диарра
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
2
Франк Велиу
ЦЗ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
7
Агонит Саллай
ЦЗ
0
Исли Хиди
ВР
13
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Йосип Куже
Статистика матча Франция - Албания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
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